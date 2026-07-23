Alimente care îți cresc nivelul de energie

Publicat 23 iul. 2026, 14:19 Actualizat 23 iul. 2026, 14:29

Oboseala de peste zi nu vine mereu din lipsa somnului. De multe ori, cauza stă în farfurie: alimente care provoacă vârfuri și căderi bruște de glicemie, mese sărace în nutrienți esențiali sau hidratare insuficientă. Vestea bună este că poți influența direct nivelul de energie prin alegeri alimentare simple, fără suplimente scumpe sau diete complicate.

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