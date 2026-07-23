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Sanatate· 2 min citire
Criză de personal la Spitalul Marie Curie: cinci paturi ATI au fost suspendate. Medicul Cătălin Cârstoveanu avertizează: „Expunem la risc” pacienții
Bebeluș
Publicat23 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
Este situație critică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie din Capitală. Copiii, în special bebelușii, în stare gravă nu mai pot fi preluați din cauza lipsei de personal. În total, 8 asistenți au plecat, iar spitalul nu poate angaja personal nou pentru că angajările sunt blocate, conform Realitatea PLUS.
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