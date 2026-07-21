Legea salarizării a fost blocată în instanță. Sanitas a obținut suspendarea proiectului. Sindicatul anunță că rămâne pregătit de grevă generală

Publicat 21 iul. 2026, 16:37 Actualizat 21 iul. 2026, 16:38 Sursă Realitatea PLUS

Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea efectelor proiectului noii legi a salarizării, într-o decizie care oprește, cel puțin pentru moment, parcursul actului normativ. Anunțul a fost făcut la Realitatea PLUS de prim-vicepreședintele Sanitas, Viorel Hușanu, care a explicat că sindicatul a contestat procedura prin care proiectul a fost elaborat și făcut public, invocând lipsa consultării partenerilor sociali.

Distribuie articolul