Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale. Victorie în fața Franței

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale, după ce a învins Franța în semifinalele turneului final din America, scor 2-0. Marcatorii celor două goluri sunt Mikel Oyarzabal (penalty, minutul 22) și Pedro Porro (minutul 58).
UPDATE
Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale, după ce a trecut de Franța, scor 2-0.
ȘTIRE INIȚIALĂ
În cazul unei victorii, Franța ar ajunge la a treia finală mondială la rând: a câștigat-o pe cea din 2018, în fața Croației, iar în 2022 a cedat la penalty-uri împotriva Argentinei. Spania, în schimb, nu mai atinsese acest ultim act al competiției din 2010, ediția pe care a cucerit-o.
Atmosfera din jurul partidei este una cu totul specială, având în vedere miza colosală: primul loc în marea finală a Mondialului din America.
Franța joacă semifinală la Mondial de Ziua Franței
Pentru francezi, contextul are o încărcătură aparte, întrucât disputa are loc chiar de Ziua Națională, moment în care echipa lor joacă pentru a treia finală consecutivă. Înaintea meciului, a fost organizat un moment de reculegere dedicat victimelor atacului de la Nisa din 2016, tragedie petrecută tot de Ziua Franței.
Cele două selecționate au fost considerate marile favorite la câștigarea Cupei Mondiale încă din faza incipientă a turneului final găzduit de SUA, Canada și Mexic. Nu puțini sunt cei care consideră că echipa calificată din acest duel va pleca drept principala pretendentă la titlul mondial, indiferent de adversarul din finală.
Echipa de start a Franței
Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
Pe bancă, selecționerul francez are la dispoziție o listă impresionantă de rezerve: Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Risser, Samba, Thuram și Zaire-Emery.
Echipa de start a Spaniei
Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Spaniolii pot conta, de asemenea, pe un lot solid de rezerve: E. Garcia, J. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, Raya, Torres, Williams și Zubimendi.
Câștigătoarea acestei confruntări va obține calificarea în finala Cupei Mondiale, unde va lupta pentru trofeul suprem al fotbalului mondial.