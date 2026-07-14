Fotbal - CM 2026: Spania, 'pregătită să sufere' în semifinala cu Franţa

'De la început, v-am spus că a fi numit favorit nu înseamnă nimic. Nu este decisiv. Ne confruntăm două echipe mari; ca şi în cealaltă semifinală. Nu înţeleg favoriţii, presiunea... Presiunea este responsabilitatea pe care o avem', a subliniat selecţionerul iberic.
menţionându-l pe Iulius Caesar şi citând celebra sa frază 'nu există realizare fără suferinţă', prin care a dorit să arate că jucătorii săi sunt 'pregătiţi să sufere' în semifinala Cupei Mondiale 2026, marţi, la Dallas, împotriva Franţei, informează EFE.
'Iulius Caesar, unul dintre marii cuceritori din istorie, a spus că 'nu există mare realizare fără suferinţă'. Şi subscriu la această sintagmă, având în vedere fascinaţia mea pentru lumea romană. Este una dintre expresiile care îmi plac şi pe care o transmit jucătorilor mei. Dacă vrei să realizezi ceva în viaţă, trebuie să laşi ceva în urmă şi să fii dispus să suferi. Şi suntem pregătiţi să suferim', a declarat el în cursul unei conferinţe de presă.
Un Luis de la Fuente care a păstrat în lot jucătorii cu care a câştigat titluri în cei 13 ani de activitate la Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF), la diferite categorii.
'Sunt mândru de timpul care a trecut, pentru că s-au întâmplat multe. Dar mândru de paşii pe care i-am făcut. Sunt privilegiat că mi-am dezvoltat cariera. Am vorbit mereu despre închiderea cercului. Vrem ca acesta să fie încă un pas. Vrem să continuăm să concurăm. Câştigarea Cupei Mondiale ar fi cireaşa de pe tort. Avem asta în minte, deşi este dificil. Mă tot întreb: 'Ce-ar fi dacă am face-o?'', a adăugat de la Fuente.
Referitor la semifinala împotriva Franţei, el a minimalizat eticheta de 'favorită' pe care francezii au aplicat-o echipei spaniole.
'De la început, v-am spus că a fi numit favorit nu înseamnă nimic. Nu este decisiv. Ne confruntăm două echipe mari; ca şi în cealaltă semifinală. Nu înţeleg favoriţii, presiunea... Presiunea este responsabilitatea pe care o avem', a subliniat selecţionerul iberic.
Luis de la Fuente s-a emoţionat la sfârşitul conferinţei de presă când şi-a amintit de părinţi şi de fratele său, Oscar, care a decedat acum trei ani.
'Mă gândesc mult la ei. La familia mea. Le-ar fi plăcut să se bucure de ceea ce trăiesc acum, aşa cum au făcut-o înainte'', şi-a amintit el.
AGERPRES