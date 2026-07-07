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Economie· 1 min citire
Scandal uriaș pe legea salarizării: România riscă să piardă 700 de milioane de euro
Protest al sindicatelor din Educatie
Publicat7 iul. 2026, 10:43
SursăRealitatea.Net
Legea salarizării a declanșat un scandal major, iar surse politice citate de Realitatea Plus susțin că proiectul ar putea rămâne blocat și neadoptat. În acest scenariu, România ar pierde 700 de milioane de euro din fonduri europene, bani esențiali pentru reformele din PNRR.
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