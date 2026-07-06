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Economie· 1 min citire
Prețurile carburanților rămân ridicate. Cât costă un plin de benzină și motorină
Carburanți
Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate luni, 6 iulie 2026. Benzina standard costă în medie 8,65 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 9,48 lei pe litru, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină.
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