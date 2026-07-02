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Economie· 1 min citire
Ce câștigă SUA din reînarmarea Europei? Șeful NATO vorbește despre sute de miliarde de dolari și mii de locuri de muncă
Donald Trump, Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține că procesul accelerat de reînarmare a statelor europene produce deja efecte economice importante în Statele Unite. Potrivit acestuia, comenzile de armament plasate de aliații europeni și de Canada susțin aproape 200.000 de locuri de muncă în industria americană de apărare și au o valoare estimată la aproximativ 300 de miliarde de dolari.
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