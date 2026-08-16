CSM cere transparență după întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: „Se impun clarificări publice”

Consiliul Superior al Magistraturii cere clarificări publice privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru demis. CSM susține că informațiile apărute în spațiul public au generat „întrebări legitime” cu privire la contextul și obiectul întrevederii și subliniază că este necesară transparență pentru protejarea încrederii publice în imparțialitatea Curții Constituționale. Apelul CSM vine la scurt timp după cel al președinților tribunalelor din România și cel al magistraților Curților de Apel.
Consiliul Superior al Magistraturii reacționează la informațiile apărute în spațiul public privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, și prim-ministrul demis Ilie Bolojan.
CSM afirmă că informațiile referitoare la întrevedere au generat întrebări cu privire la contextul și obiectul acesteia, în condițiile în care, potrivit datelor vehiculate public, întâlnirea ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, într-o perioadă în care CCR urma să se pronunțe asupra unor cauze cu relevanță instituțională.
„Consiliul Superior al Magistraturii constată că informațiile apărute în spațiul public (...) au generat întrebări legitime referitoare la contextul și obiectul acestei întrevederi”, se arată în comunicatul transmis astăzi.
Potrivit CSM, într-o asemenea situație, răspunsul instituțional trebuie să fie orientat către transparență și clarificare publică.
„Independența unei jurisdicții nu este garantată exclusiv prin normele sale de organizare și funcționare. Ea depinde în mod esențial de conduita persoanelor care o reprezintă, precum și de capacitatea instituției de a înlătura, prin explicații clare și complete, orice suspiciune rezonabilă privind existența unor raporturi incompatibile cu exigențele de imparțialitate”, transmite CSM.
Consiliul subliniază că această exigență este cu atât mai importantă în cazul Curții Constituționale, ale cărei decizii sunt obligatorii pentru toate autoritățile statului și au efecte directe asupra sistemului judiciar.
CSM invocă, la rândul său, precedentul din 2018
În comunicat este amintit și episodul din 2018, când Elena-Simina Tănăsescu, la acel moment consilier prezidențial, și-a prezentat demisia în contextul controverselor generate de o întâlnire cu un judecător al Curții Constituționale.
CSM consideră că standardul de exigență privind independența și imparțialitatea trebuie menținut indiferent de funcțiile ocupate sau de context.
„Este firesc ca același standard de exigență să fie menținut în mod constant, indiferent de funcțiile deținute sau de contextul instituțional”, se arată în comunicat.
În acest context, CSM solicită explicații publice cu privire la întâlnirea dintre Tănăsescu și Bolojan.
„Consiliul Superior al Magistraturii apreciază că se impun clarificări publice cu privire la împrejurările în care a avut loc întrevederea, natura acesteia, rațiunea desfășurării sale în biroul președintelui Senatului, precum și temele care au făcut obiectul discuțiilor”, transmite Consiliul.
Potrivit CSM, clarificările sunt necesare pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în deciziile acesteia.
„O asemenea clarificare este necesară, în primul rând, pentru protejarea autorității Curții Constituționale și pentru menținerea încrederii publice în imparțialitatea și integritatea deciziilor sale”, se mai arată în comunicat. Drept urmare, CSM reafirmă că aceleași principii trebuie aplicate tuturor instituțiilor și persoanelor care exercită funcții publice.
„Încrederea în instituțiile statului și în actul de justiție presupune aplicarea consecventă a acelorași standarde de independență, imparțialitate și transparență, indiferent de instituția sau persoanele vizate”, conchid reprezentanții Consiliului.