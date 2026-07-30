Ana Maria Păcuraru, la Miza Zilei: ”Românii nu sunt naivi, domnule premier Bolojan”

„Astăzi, Realitatea Plus, televiziunea poporului, a stat cu ciobanii în stradă. Și vă spun simplu, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine să văd oameni care se trezesc la patru dimineața, care umblă prin arșiță și prin praf după oi, venind până la București, în căldura asta, ca să ceară un lucru simplu, să poată munci, să-și vândă marfa, să nu-i îngenuncheze un sistem care le-a interzis exportul din cauza unui focar de pestă și care i-a lăsat în același timp subvențiile blocate la APIA de luni de zile” a spus Ana Maria Păcuraru, în deschiderea emisiunii Miza Zilei.
„Patru mii de fermieri așteaptă niște bani care sunt ai lor, munciți, nu pomană. Și în timp ce ei stăteau sub soare, în fața guvernului, disperați, domnul premier Bolojan se ocupa să anunțe mai mulți bani pentru Republica Moldova. N-am nimic cu Moldova, dar am ceva cu ordinea priorităților unui prim-ministru care nu găsește o oră să iasă la fermierii lui.
Domnule prim-ministru Bolojan, nu e dezinformare, cum ați spus, despre greva medicilor. E motorină la zece lei și ceva litru, când acum doi ani era șapte. E carne și cereale din Brazilia și din Argentina, care ne inundă piața prin Mercosur, mai ieftine decât putem noi produce vreodată.
E seceta asta cumplită care oprește irigațiile exact acum, în plin iulie, când pământul are cea mai mare nevoie de apă. Și este un sistem care întoarce acciza la motorină după opt luni. De parcă statul ăsta n-ar avea deloc treabă cu omul care muncește la pământ.
I-ați scos pe medici în stradă, i-ați scos pe fermieri în stradă, în arșița asta. Și în timpul ăsta sistemul energetic se clatină, dronele ne survolează granița și încă nu avem un răspuns limpede despre tot ce s-a întâmplat în perioada asta.
Și domnule prim-ministru, astăzi dimineață v-am scris personal și v-am invitat cu respect la o discuție de o oră aici, în platoul nostru. O discuție civilizată, cu întrebări dure, dar corecte. Față în față cu publicul nostru de martori. Nu v-am cerut asta ca să vă atac. V-am cerut-o pentru că oamenii ăștia, cei care astăzi au stat în soare în fața guvernului dumneavoastră, merită să vă audă răspunzând direct, nu doar prin tăcere, așa cum ați făcut, și față de fermieri. La fel cum pe medici i-ați catalogat drept dezinformare.
Nu mi-ați răspuns. Dar erați găsit timp să mergeți la un alt post de televiziune, și nu vă judec pentru asta, este alegerea dumneavoastră unde vorbiți. Dar românii nu sunt naivi, domnule premier Bolojan. Toată lumea știe povestea aceea cu banii, cu contractele, cu postul respectiv. Și atunci întrebarea este simplă. De ce e mai ușor pentru dumneavoastră să mergeți acolo unde probabil nu vă așteaptă nimeni cu întrebări incomode, decât să veniți aici, unde v-aș fi pus cu respect exact întrebările pe care vi le pun în seara asta ciobanii și fermierii în stradă?
Ușa mea totuși rămâne deschisă. Invitația rămâne valabilă. Diseară, mâine, oricând vă convine. Pentru că, domnule premier Bolojan, țara asta nu este făcută din sondaje și din comunicate de presă. E făcută din omul ăla, ciobanul, care azi a stat opt ore în soare ca să vă spună în față ce simte. E făcută din medicul care și-a lăsat halatul și a ieșit în stradă. E făcută din femeia din Olt care crește oi și care până să ajungeți dumneavoastră la birou, ea era deja de mult trează. Oamenii ăștia nu fac pomeni de la nimeni. Nu au cerut niciodată să le fie ușor. Au cerut doar un singur lucru, cel mai simplu și cel mai greu, se pare, de dat. Să fie priviți în ochi de cineva care conduce țara asta. Eu v-au ofer scaunul ăsta, domnule prim-ministru, chiar și acum, la finalul acestei zile. Nu pentru mine, pentru ei. Pentru că un popor care nu mai e ascultat, nu tace, dar așteaptă. Și eu cred cu toată inima că România asta a așteptat prea mult”.