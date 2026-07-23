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Sanatate· 1 min citire
O femeie de 31 de ani a născut cvadrupleți la Miercurea-Ciuc
FOTO: Arhivă
La Spitalul Județean de Urgență din Miercurea-Ciuc a avut loc, la 21 iulie 2026, prima naștere de cvadrupleți din istoria unității medicale.
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