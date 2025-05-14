COMISIA EUROPEANĂ: BULGARIA ȘI ROMÂNIA AU DAT UN BUN EXEMPLU PRIN ADERAREA FĂRĂ PROBLEME LA SCHENGEN

O altă țară se pregătește să intre de anul viitor

Primirea Bulgariei și a României în spațiul Schengen a fost un lucru bun, a adus rezultate pozitive și s-a desfășurat foarte bine în ambele țări, a declarat Olivier Onidi, responsabilul Comisiei Europene (CE) pentru spațiul european fără controale la frontieră, în fața deputaților europeni din Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a Parlamentului European.

Oficialul european susține că Bulgaria și România au dat un bun exemplu pentru țările care așteaptă de asemenea să aderarea. Potrivit acestuia, până la sfârșitul anului, Cipru se va strădui să îndeplinească cerințele și ar putea deveni parte a spațiului Schengen anul viitor, transmite BTA citată de HotNews.

Potrivit lui Onidi, Irlanda este interesată de implementarea normelor Schengen, iar CE lucrează deja cu țările din Balcanii de Vest pentru a se pregăti pentru un viitor în Schengen, odată ce acestea își vor finaliza negocierile de aderare la UE.

Un total de 40% din călătoriile transfrontaliere din întreaga lume au loc în spațiul Schengen, a menționat el. Potrivit declarațiilor sale, Schengen a avut o contribuție semnificativă la creșterea PIB-ului european.

„Ne așteptăm ca CE să aibă finalizată o evaluare a beneficiilor economice ale apartenenței la spațiul Schengen până la sfârșitul anului”, a afirmat Onidi, subliniind că granițele Schengen sunt traversate de un miliard de ori pe an, iar în UE sunt emise 10 milioane de vize Schengen.

El a menționat că sunt necesare mai multe eforturi pentru digitalizarea completă a proceselor legate de activitatea Schengen.