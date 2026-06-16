Dan Tanasă (deputat AUR): „Adevărații extremiști sunt cei care nu respectă Constituția României și nici sentințele judecătorești definitive! UDMR se pricepe foarte bine la ambele!”

Deputatul AUR Dan Tanasă acuză UDMR că ignoră în mod repetat Constituția României și hotărârile definitive ale instanțelor, după ce Tribunalul București a sancționat din nou primarul UDMR din Sfântu Gheorghe pentru refuzul de a pune în aplicare o sentință judecătorească privind respectarea limbii oficiale a statului român.
„Tribunalul București a pronunțat zilele trecute o sentință prin care l-a amendat pe primarul UDMR din Sfântu Gheorghe pentru refuzul de a pune în executare o sentință definitivă prin care a fost obligat să respecte limba oficială de stat. Și nu este prima oară când primarul UDMR din Sfântu Gheorghe este amendat de instanță pentru refuzul de a pune în executare o sentință definitivă.
Într-un stat de drept, hotărârile definitive ale instanțelor nu sunt facultative. Ele trebuie respectate, indiferent de funcția pe care o ocupi sau de partidul din care faci parte. Cu toate acestea, primarul UDMR din Sfântu Gheorghe a ales, din nou, să ignore o sentință definitivă care îl obliga să respecte statutul constituțional al limbii române ca limbă oficială a statului în cazul plăcuțelor cu denumiri de străzi din oraș.
Faptul că Tribunalul București a dispus amendarea primarului cu 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, precum și plata unor penalități de 100 de lei pe zi către reclamant, demonstrează gravitatea acestei conduite și necesitatea folosirii mijloacelor coercitive prevăzute de lege pentru a impune respectarea unei hotărâri judecătorești.
Este inadmisibil ca un ales local să transmită cetățenilor mesajul că legea poate fi ignorată atunci când nu îi convine. Respectarea hotărârilor judecătorești reprezintă fundamentul statului de drept, iar autoritățile publice au obligația de a fie primele care dau exemplu de legalitate.
Adevărații extremiști sunt cei care nu respectă Constituția României și nici sentințele judecătorești! Iar UDMR se pricepe foarte bine la ambele! În timp ce la București pozează în „pro-europeni”, extremiștii de la UDMR calcă în picioare atât Constituția României cât și sentințe judecătorești definitive. Am acționat din nou în locul prefectului și am obținut respectarea limbii oficiale de stat de către un primar extremist de la UDMR. Asta în timp ce PSD, PNL și USR fac guverne cu cei de la UDMR, care nu au un minim respect față de țara care le plătește salariile”, a declarat deputat Dan Tanasă.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).
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