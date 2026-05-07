Diana Șoșoacă și Partidul SOS au început oficial demersurile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan
Diana Șoșoacă
Partidul SOS condus de Diana Șoșoacă a anunțat, joi, că inițiază procedura pentru demiterea președintelui Nicușor Dan.
„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României. S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul S.O.S. România este unul ferm, asumat și necesar. Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul. S.O.S. România merge până la capăt”, se arată în comunicatul postat de Diana Șoșoacă pe Facebook.
Citește și:
- 12:23 - Predoiu respinge retragerea PNL de la guvernare: „Nu e momentul pentru jocuri politice”
- 10:47 - Acordul propus de Trump pentru Iran, criticat dur la Teheran: „O listă de dorințe fără legătură cu realitatea”
- 10:42 - PSD îl atacă dur pe Bolojan: „A promis reforme și a adus austeritate și recesiune”
- 08:06 - Trump nu vine la summitul B9 de la București. SUA va trimite un oficial-cheie pe fondul crizei politice
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News