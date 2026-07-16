Discurs crucial al lui Trump, joi seara. SURSE: Informații secrete despre China și alegerile din 2020

Publicat 16 iul. 2026, 09:15 Actualizat 16 iul. 2026, 09:23 Sursă Realitatea.Net

Administrația Trump ia în calcul publicarea unor informații clasificate referitoare la presupusa capacitate a Chinei de a influența alegerile prezidențiale din SUA din 2020. Potrivit Reuters, documentele ar putea fi prezentate chiar în discursul pe care președintele Donald Trump îl va susține joi seară, însă unii oficiali avertizează că informațiile riscă să fie interpretate eronat.

Distribuie articolul