Elena Udrea nu crede că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament: „Cu ce voturi? Că-ți trebuie 233”

Publicat 10 oct. 2026, 20:08 Sursă Realitatea.net

Elena Udrea este de părere că noul guvern nu va trece de plenul Parlamentului. Totuși, recunoaște că Luca Niculescu este candidatul cu cele mai mari șanse de până acum. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, într-un dialog cu Ion Cristoiu în cadrul emisiunii „Arhitectura Puterii”.

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