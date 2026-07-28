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Politica· 2 min citire
George Simion (președinte AUR): „Statele Unite rămân un partener important, cel mai important partener, și vedem viitorul României și viitorul Europei în întregime numai alături de SUA”
George Simion / Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg
Președintele AUR George Simion a avut o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Excelența Sa Darryl Nirenberg, în cadrul căreia au fost discutate relațiile dintre România și SUA, situația politică internă și poziția administrației americane față de evoluțiile politice din țara noastră.
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