Grupul PACE – Întâi România: Siegfried Mureşan este un pericol pentru România prin excesele sale anti-americane

Scris de Catalina Anghel Publicat: 18 sept. 2026, 12:23

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a transmis, joi, un comunicat prin care susține că premierul desemnat Siegfried Mureșan (PNL-USR) reprezintă „un pericol pentru România” din cauza unor declarații și postări pe rețelele sociale pe care le califică drept anti-americane. Formațiunea cere partidelor să nu voteze învestirea lui Mureșan și solicită PNL și USR să îl retragă din cursa pentru funcția de premier.

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