Organizația locală UDMR îi retrage sprijinul viceprimarului din Cristuru Secuiesc: „nu este vorba despre o neînțelegere personală”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 18 sept. 2026, 10:53

Președinția organizației locale a UDMR din Cristuru Secuiesc, județul Harghita, i-a cerut viceprimarului László Klein să demisioneze din funcție, invocând pierderea încrederii politice și lipsa de cooperare cu formațiunea. Decizia, luată în unanimitate, a fost relatată joi de ziarul „Hargita Népe”.

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