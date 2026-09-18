Organizația locală UDMR îi retrage sprijinul viceprimarului din Cristuru Secuiesc: „nu este vorba despre o neînțelegere personală”

Președinția organizației locale a UDMR din Cristuru Secuiesc, județul Harghita, i-a cerut viceprimarului László Klein să demisioneze din funcție, invocând pierderea încrederii politice și lipsa de cooperare cu formațiunea. Decizia, luată în unanimitate, a fost relatată joi de ziarul „Hargita Népe”.
Organizația locală a Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR) din Cristuru Secuiesc a decis, în cadrul unei ședințe desfășurate pe 10 septembrie, să îi retragă sprijinul politic viceprimarului László Klein, cerându-i să demisioneze atât din funcția executivă, cât și din mandatul de consilier local obținut pe listele partidului.
Printre nemulțumirile invocate de organizație se numără lipsa de cooperare a lui Klein cu grupul local UDMR, comunicarea deficitară, neasigurarea sprijinului necesar activității consilierilor locali, absența sa din spațiul public, lipsa unei reprezentări unitare a formațiunii, precum și nerespectarea unor promisiuni asumate anterior.
Potrivit organizației, situația nu a putut fi soluționată pe cale amiabilă, în ciuda mai multor încercări de dialog direct cu viceprimarul, discuții care nu au putut avea loc din cauza absenței repetate a acestuia.
Contactat de ziarul menționat, László Klein a precizat că a primit termen până vineri pentru a decide dacă își va depune sau nu demisia, urmând ca ulterior să își expună public, în detaliu, poziția față de solicitarea organizației.
Președintele organizației UDMR din Cristuru Secuiesc, Zoltán Kovács, a explicat care sunt pașii următori în funcție de decizia lui Klein: dacă viceprimarul se conformează și renunță la mandatul de consilier local, locul său va fi preluat de următoarea persoană de pe lista UDMR, iar Consiliul Local urmează să aleagă un nou viceprimar. În cazul în care Klein nu demisionează, dosarul va fi transmis forurilor superioare ale UDMR, care vor decide cum se va proceda în continuare.
Kovács a ținut să sublinieze că nu este vorba despre un conflict izolat sau despre o neînțelegere personală, ci despre o problemă de cooperare mai veche. Potrivit acestuia, decizia se bazează pe o argumentare structurată în optsprezece puncte, iar atunci când nu mai există încredere politică și colaborare între persoanele desemnate de UDMR, președinția locală are nu doar dreptul, ci și obligația de a interveni.
Cristuru Secuiesc, oraș din județul Harghita situat la 26 de kilometri de Odorheiu Secuiesc, are o populație formată în proporție de peste 90% din etnici maghiari. Localitatea este condusă în prezent de primarul Koncz Hunor János, ales din partea Alianței Maghiare din Transilvania (AMT) — una dintre formațiunile maghiare mai mici din Transilvania, aflată în opoziție cu UDMR. În Consiliul Local, format din 17 membri, UDMR deține 9 mandate, iar AMT — 8.