Ilie Bolojan, despre o nouă nominalizare la Palatul Victoria: „Decizia va fi luată în partid”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalii sunt pregătiți să participe la noi consultări cu președintele Nicușor Dan pentru formarea viitorului Guvern, în cazul în care actualele negocieri nu vor duce la o majoritate stabilă.

Întrebat dacă ar accepta să fie propus din nou pentru funcția de prim-ministru, după ce Executivul său a fost demis prin vot, liderul liberal a evitat un răspuns categoric și a precizat că o astfel de decizie va fi analizată în structurile de conducere ale partidului.

Bolojan a subliniat că PNL va trata cu responsabilitate orice discuție privind viitoarea formulă de guvernare și că numele propus pentru șefia Executivului va fi stabilit în urma consultărilor interne.

Referindu-se la actuala situație politică, liderul liberal a reiterat criticile la adresa PSD, formațiune pe care o consideră responsabilă pentru criza guvernamentală.

„Din punctul meu de vedere, într-o situație complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realitățile politice și la principiile pentru care democrația este cea mai bună formă, totuși, de guvernare”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL susține că România are nevoie de o majoritate care să își asume guvernarea și deciziile dificile care urmează, într-un context politic și economic complicat.