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Incendiu puternic într-un bloc din Sfântu Gheorghe. Două apartamente au fost afectate, iar 15 persoane se aflau în interior
Incendiu
Publicat20 iul. 2026, 20:43
SursăRealitatea.Net
Momente de panică, luni seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna, după izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la ultimul etaj. Flăcările au afectat două locuințe, iar 15 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din clădire, în timp ce pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru limitarea și stingerea focului.
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