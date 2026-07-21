Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a prezentat bilanțul intervențiilor desfășurate în data de 20 iulie 2026, în intervalul orar 08:00 – 21:00, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat mai multe zone din țară.

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