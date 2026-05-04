Leul, în scădere liberă: euro și dolarul ating noi recorduri. Cu cât se vinde gramul de aur

Moneda națională s-a depreciat luni în raport cu euro, dolarul american și francul elvețian, BNR anunțând noi maxime istorice pentru primele două valute, în timp ce gramul de aur a fost cotat la 653,2534 lei, în ușoară scădere față de ședința precedentă.

Leul a continuat luni tendința de depreciere în fața principalelor valute, potrivit cursului anunțat de Banca Națională a României (BNR). Euro a fost calculat la 5,1998 lei, în creștere cu 5,81 bani (+1,1%) față de cotația precedentă, de 5,1417 lei, marcând un nou maxim istoric.

Moneda națională a pierdut teren și în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în urcare cu 4,11 bani (+0,93%) comparativ cu joi, când se situa la 4,3965 lei.

Deprecierea s-a accentuat și în fața francului elvețian, BNR anunțând un curs de 5,6670 lei, în creștere cu 8,49 bani (+1,5%) față de valoarea anterioară, de 5,5821 lei, acesta reprezentând de asemenea un maxim istoric.

În ceea ce privește metalul prețios, gramul de aur a fost cotat la 653,2534 lei, în ușoară scădere față de ședința precedentă, când se situa la 653,5585 lei.