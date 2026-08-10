Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, Lorand Turos, tranzacție cu impact pe piața media din Transilvania

Scris de Daniel Onescu Publicat: 10 aug. 2026, 14:20

Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, Lorand Turos (49 de ani), este pe cale să devină noul acționar majoritar al Radio GaGa, un post privat care emite bilingv în 12 localități din Transilvania.

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