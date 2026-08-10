Politica· 1 min citire

Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, Lorand Turos, tranzacție cu impact pe piața media din Transilvania

Lorand Turos

Lorand Turos

Scris de Daniel Onescu Publicat: 10 aug. 2026, 14:20

Liderul grupului parlamentar UDMR din Senat, Lorand Turos (49 de ani), este pe cale să devină noul acționar majoritar al Radio GaGa, un post privat care emite bilingv în 12 localități din Transilvania.

Rețeaua radio a început să emită în 1999 în Târgu Mureș, după care s-a extins treptat în alte orașe din Ardeal și a ajuns azi să dețină licențe pentru a emite pe 12 frecvențe în Harghita, Covasna și Mureș, județele în care se află cele mai mari ponderi ale populației maghiare.

Din acționariatul Radio GaGa a făcut parte, în anii 2000, o figură centrală din UDMR-ului acelor vremuri: avocatul Gyorgy Frunda, originar din Târgu Mureș.

Membru UDMR din 1990, Frunda a fost timp de șase legislaturi deputat și senator UDMR, în perioada 1990-2012.

El a ieșit din acționariatul radioului în 2021.

Acum, Radio GaGa este pe cale să ajungă sub controlul integral al senatorului UDMR Lorand Turos, fost jurnalist.

Originar din Satu Mare, unde a făcut liceul și facultatea, Turos a intrat ca stagiar la agenția de presă maghiară MTI de la Budapesta în anul 2000. Ulterior a fost redactor la Ziarul „Friss újság” din Satu Mare, după care în 2004 a fondat postul City Radio în Satu Mare.

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