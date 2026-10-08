Luca Niculescu, declarații după întâlnirea cu liderii PSD: Misiunea mea este să construiesc punți. Am văzut deschidere în a găsi soluții
Luca Niculescu și Nicușor Dan / Sursa foto - Facebook Luca Niculescu
Premierul desemnat Luca Niculescu a dat startul negocierilor pentru formarea noului Guvern cu un mesaj de conciliere către PSD, promițând că nu va renunța la măsurile considerate benefice pentru populație și că va căuta soluții pentru protejarea veniturilor românilor.
După prima rundă de discuții, acesta a vorbit despre o posibilă indexare prudentă a pensiilor, măsuri pentru temperarea prețurilor la energie și continuarea reformelor necesare pentru reducerea deficitului bugetar. După discuțiile cu liderii social-democrați, iculescu a insistat că își dorește să „construiască punți”, nu să traseze „linii roșii”, și a anunțat că viitorul program de guvernare va include un capitol dedicat politicilor sociale, fără a pune în pericol angajamentele fiscale asumate de România la nivel internațional. De la ora 14:00, se va întâlni cu liderii PNL, iar de la ora 15:30 cu cei ai UDMR.
Priorități economice și protejarea puterii de cumpărare
Are nevoie, în primul rând, de stabilitate și de încredere: încrederea cetățenilor, a companiilor, a investitorilor și a partenerilor noștri. Iar pentru toate acestea este nevoie de un Guvern cu puteri depline și de un mandat clar.
Prioritățile imediate pe care le avem și pe care le-am discutat cu reprezentanții PSD sunt: o rectificare bugetară de care România are nevoie, pentru că altfel riscăm să avem probleme cu plățile pe finalul anului, un buget pe 2027, care trebuie încheiat până la finalul acestui an, la începutul anului viitor, pentru noile cicluri de rating și, evident, respectarea angajamentelor asumate de România referitoare la traiectoria fiscală, o mai bună colectare și protejarea investițiilor și a locurilor de muncă.
Cifrele, cum v-am mai spus, nu sunt însă un scop în sine, pentru că în spatele cifrelor se află oameni. Oameni care vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu sens, că sunt cheltuiți corect, că pot face față prețurilor și facturilor și că statul este acolo atunci când au nevoie de el. Și, cum am mai spus eu, un stat care își respectă cetățenii știe, în același timp, să le respecte banii.
Ne vom gândi, deci, la protejarea puterii de cumpărare, la găsirea unor soluții la problema prețurilor, pentru că acestea sunt una dintre prioritățile pe care le-am discutat.
Securitate, UE și obiective strategice
În același timp, sunt și alte priorități, care țin de chestiuni strategice. Siguranța României trebuie consolidată, pentru că suntem într-un moment în care avem un război la graniță. Trebuie să rămânem ferm ancorați în Uniunea Europeană și în relația transatlantică.
De asemenea, trebuie să fim implicați activ în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene, unde, după cum știți, România militează pentru păstrarea a două politici esențiale: politica de coeziune, care aduce dezvoltare, și politica agricolă, două tipuri de politici care aduc bunăstare românilor.
Aderarea la OCDE și discuțiile despre Guvern
De asemenea, trebuie să încheiem procesul de aderare a României la OCDE, clubul celor mai dezvoltate țări din lume. Această aderare va avea ca prim efect creșterea investițiilor în România.
După cum spuneam, astăzi a fost prima discuție. Am vorbit, evident, și despre opțiuni de guvernare. Domnul președinte Grindeanu a venit și cu o primă propunere. Evident că, în ceea ce privește România, să vedem declarațiile pe care le va face imediat.
Ce vreau să spun încă o dată este că, după cum ne-am dat seama, atunci când își dorește ceva cu adevărat, România poate să reușească. Iar acest lucru mi l-a arătat și procesul de aderare la OCDE, unde multe dintre partidele politice au contribuit activ pentru ca România să adere la acest club.
Se vorbește mult despre linii roșii, vreau să vorbim și despre linii verzi. Menirea mea este să construiesc punți. Am văzut deschidere în a găsi soluții.
Întrebări:
Dumneavoastră vă doriți să continuați programul de guvernare început de Ilie Bolojan sau mai degrabă doriți să veniți cu o nouă variantă de program de guvernare care să continue reducerea deficitului și să mulțumească și cerințele PSD-ului?
Am spus că nu sunt omul care să vină să șteargă lucrurile bune făcute înainte. Lucrurile bune le vom continua. Pe cele care pot fi îmbunătățite le vom îmbunătăți. Toate măsurile de relaxare, dacă vor exista, trebuie să fie făcute în așa fel încât să nu atingă angajamentele internaționale pe care ni le-am luat, pe care ni le-am asumat și care sunt în beneficiul României.
PSD spunea în repetate rânduri că își dorește o anumită măsură prin care, de exemplu, salariul minim să continue să crească sau pensiile românilor să fie indexate la 1 ianuarie. În programul dumneavoastră de guvernare veți avea un capitol despre aceste politici sociale?
Va exista un capitol despre politici sociale. Ne gândim la o indexare prudentă a pensiilor, dar încă o dată, nu pot dezvălui foarte multe până când nu lucrăm la până nu definitivăm programul de guvernare și înainte de toate trebuie să discutăm cu toate partidele, pentru că eu n-am venit cu un program bătut în cuie. Sunt foarte deschis, ascult propunerile lor și sper să existe mare deschidere din partea partidelor, tocmai pentru că, după cum ziceam, situația e complexă.
Liberalii așteaptă poziția PSD
De cealaltă parte, PNL își condiționează propria decizie de rezultatul negocierilor cu PSD. Liderii liberali preferă varianta unui guvern de tehnocrați și doresc analizarea în detaliu a programului de guvernare înainte de a oferi un răspuns final.
Totodată, liberalii susțin continuarea măsurilor de disciplină bugetară și vor garanții privind menținerea reformelor începute în ultimii ani.
AUR respinge orice colaborare
În acest moment, AUR exclude categoric susținerea Guvernului Niculescu. Reprezentanții formațiunii au transmis că nu vor vota învestirea noului Executiv în nicio variantă.
Această poziție complică și mai mult ecuația parlamentară și crește presiunea asupra premierului desemnat de a obține sprijinul partidelor pro-europene.
Testul decisiv: 233 de voturi în Parlament
Pentru ca noul Executiv să fie învestit, Guvernul condus de Luca Niculescu trebuie să primească votul majorității parlamentarilor reuniți în ședință comună. Pragul necesar este de 233 de voturi.
Rezultatul negocierilor cu PSD, PNL și UDMR va fi astfel decisiv pentru șansele premierului desemnat de a forma un guvern stabil și de a evita o nouă perioadă de incertitudine politică.
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