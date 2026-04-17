Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința privind Strâmtoarea Ormuz: ”Discuțiile s-au concentrat pe încetarea focului în regiune”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, după reuniunea dedicată Inițiativei Internaționale pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, că ”discuțiile s-au concentrat pe încetarea focului în regiune”.

”Am participat astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru Libertatea Navigației Maritime în Strâmtoarea Hormuz, găzduită de președintele Franței și de prim-ministrul Regatului Unit.

Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de restabilire a libertății de navigație în strâmtoare și de atenuare a impactului economic.