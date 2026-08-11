ONU: În pofida armistițiului, 'genocidul continuă' în Fâșia Gaza, cu peste 1.200 de morți în 10 luni

Numai în iulie forțele israeliene au ucis aproximativ 160 de palestinieni în Fâșia Gaza.
Mai mult de 1.200 de palestinieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre armata israeliană și gruparea Hamas în octombrie 2025 în Fâșia Gaza, unde 'genocidul continuă fără încetare', au avertizat luni, într-o declarație comună, experți ai ONU în drepturile omului, potrivit agenției EFE.
Numai în iulie forțele israeliene au ucis aproximativ 160 de palestinieni în Fâșia Gaza, au semnalat acești experți, adăugând că majoritatea deceselor din ultimele 10 luni au survenit în zone dens populate de persoane strămutate în enclava palestiniană, departe de așa-numita 'linie galbenă' dincolo de care se presupune că armata israeliană s-a retras.
Ei semnalează de asemenea că blocuri de locuințe primesc din partea armatei israeliene ordine de evacuare doar cu puțin timp înainte de a fi distruse de avioanele israeliene.
'Avansul continuu spre vest al așa-numitei linii galbene, ridicarea unei bariere de 23 de kilometri de-a lungul acesteia și distrugerea sistematică a clădirilor rezidențiale redesenează prin forță și prin strămutări geografia Fâșiei Gaza', remarcă semnatarii declarației.
Aceștia condamnă în plus atacurile asupra spitalelor și adăposturilor, uciderea agenților de poliție și a personalului contractat de ONU, atacurile împotriva pescarilor, precum și răpirile și abuzurile comise de grupuri armate care colaborează cu armata israeliană.
Experții ONU mai avertizează că ajutorul alimentar încă nu poate intra liber în Fâșia Gaza și că produsele accesibile acolo prin canale comerciale sunt ultra-procesate și necorespunzătoare din punct de vedere nutrițional.
Declarația a fost semnată de raportoarea specială a ONU pentru teritoriile palestiene, Francesca Albanese, împreună cu alți 18 experți ai organizației.
AGERPRES