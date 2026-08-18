Parlamentul va fi convocat din nou în sesiune extraordinară

Publicat 18 aug. 2026, 08:33 Sursă realitatea.net

Decizia de luni a Curţii Constituţionale pe noua lege a integritaţii obligă aleşii să modifice rapid textul actului normativ pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR.

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