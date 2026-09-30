Siegfried Mureșan cere votul de încredere al Parlamentului. Premierul desemnat își prezintă programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și echipa sa de miniștri s-au prezentat în plenul Parlamentului pentru a solicita votul de încredere al aleșilor și pentru a-și prezenta programul de guvernare.
În discursul susținut în Parlament, Mureșan a descris momentul drept o alegere între „o Românie care merge înainte și una care stă pe loc”, pledând pentru continuarea parcursului european al țării și pentru reformarea statului.
Premierul desemnat a vorbit despre necesitatea trecerii de la etapa de stabilizare la cea de creștere economică, prin atragerea investițiilor, reducerea risipei și eficientizarea administrației publice. El a mulțumit fostului premier Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său pentru activitatea desfășurată în ultimul an.
Programul propus de Mureșan are patru direcții principale: o Românie modernă, prosperă, dreaptă și sigură. Printre măsurile prezentate se numără reducerea numărului de parlamentari, limitarea numărului de secretari de stat la trei pentru fiecare minister, reorganizarea companiilor de stat în primele 12 luni de mandat și reformarea ANAF.
Premierul desemnat a mai propus reducerea birocrației și crearea unui ghișeu unic pentru servicii precum eliberarea cărții de identitate, a pașaportului sau a permisului de conducere. În discursul său, Mureșan a insistat asupra ideii unui stat care „servește cetățeanul” și asupra unei administrări mai responsabile a banului public.
În ceea ce privește economia, programul prevede un plan amplu de investiții și atragerea fondurilor europene disponibile României. Mureșan a pus accent și pe diaspora, exprimându-și dorința ca tot mai mulți români plecați în străinătate să poată reveni în țară.
Votul Parlamentului urmează să stabilească dacă echipa propusă de Siegfried Mureșan va primi încrederea necesară pentru a forma noul Guvern.
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