Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”: Spațiul aerian al României trebuie apărat. Incursiunile repetate ale dronelor impun măsuri ferme și permanente

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP) atrag atenția asupra riscurilor de securitate generate de incidentele repetate cu drone la frontiera României și cer vigilență permanentă, capacitate rapidă de reacție și informarea corectă a populației.
UMPMV ”Repetarea incidentelor cu drone la frontiera României reprezintă o problemă de securitate națională”
”Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP) consideră că repetarea incidentelor cu drone la frontiera României reprezintă o problemă serioasă de securitate națională, care impune vigilență permanentă, capacitate rapidă de reacție și informarea corectă a populației.
În seara zilei de 27 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România. Potrivit informațiilor oficiale ale MApN, ținta a pătruns în spațiul aerian național prin zona Ceatalchioi, a evoluat de-a lungul graniței, iar semnalul acesteia a dispărut de pe radare după aproximativ zece minute, în proximitatea localității Somova.
Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația județului Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert. MApN a anunțat, de asemenea, deplasarea unei echipe specializate pentru cercetarea zonei”, au transmis UMPMV și PPMP.
Potrivit sursei citate, incidentul nu este unul izolat, iar ”repetarea unor asemenea situații, în contextul războiului din Ucraina, impune menținerea unui nivel ridicat de vigilență și consolidarea continuă a capacităților naționale de apărare”.
Generalul Gabriel Oprea: ”România trebuie să fie vigilentă și capabilă să își apere permanent teritoriul”
UMPMV și PPMP apreciază reacția militarilor români aflați în serviciul de luptă și consideră că apărarea teritoriului, a populației și a spațiului aerian național trebuie să rămână o prioritate absolută a statului român.
În același timp, UMPMV și PPMP menționează că repetarea unor asemenea incidente impune consolidarea continuă a mecanismelor de prevenire și reacție.
UMPMV și PPMP recomandă autorităților:
Consolidarea permanentă a supravegherii și apărării antiaeriene și anti-dronă în zonele de frontieră expuse riscului generat de războiul din Ucraina.
Extinderea și accelerarea operaționalizării sistemelor moderne de detectare, urmărire și neutralizare a dronelor, inclusiv pentru țintele de mici dimensiuni și care evoluează la joasă altitudine.
Menținerea unei capacități de reacție rapidă, 24 de ore din 24, prin coordonarea Forțelor Aeriene Române cu structurile NATO care execută misiuni de Poliție Aeriană pe teritoriul României.
Perfecționarea cooperării dintre MApN, MAI, IGSU și autoritățile locale, astfel încât avertizarea și protejarea populației să se realizeze rapid și unitar.
Informarea publică promptă și transparentă după fiecare incident, inclusiv comunicarea rezultatelor cercetărilor efectuate în teren, pentru combaterea dezinformării și evitarea panicii.
Evaluarea permanentă a cadrului operațional și a procedurilor de intervenție, astfel încât militarii români să poată acționa rapid și eficient pentru protejarea teritoriului și a cetățenilor, în condițiile legii.
”România este stat membru NATO și al Uniunii Europene. Frontiera României este, în același timp, frontieră a NATO și a Uniunii Europene. Protejarea spațiului aerian național nu este doar o obligație militară. Este o obligație fundamentală a statului față de cetățenii săi.
UMPMV și PPMP susțin Armata României, militarii aflați în serviciul de luptă și toate structurile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care acționează pentru protejarea României. În asemenea momente sunt necesare profesionalism, responsabilitate și unitate.
România trebuie să fie vigilentă, pregătită și capabilă să își apere permanent teritoriul, populația și spațiul aerian”, a transmis, la rândul său, generalul în rezervă Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și familiile lor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR).