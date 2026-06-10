Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „România cheltuiește pe dobânzile aferente datoriei publice cel mai mult din Uniunea Europeană”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția asupra costului uriaș al îndatorării statului, arătând că România cheltuiește 5,2% din PIB pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aurpetrisor peiu