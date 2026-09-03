Putin vrea negocieri directe Rusia-Ucraina și lasă Europa pe dinafară: „Aceasta este abordarea corectă”

Publicat 3 sept. 2026, 14:45 Actualizat 3 sept. 2026, 14:46 Sursă Realitatea.net

Vladimir Putin susține că Rusia și Ucraina, ca participanți direcți la război, trebuie să fie primele care negociază încheierea conflictului. Liderul de la Kremlin spune că apreciază contribuția altor state, menționând în special SUA și China.

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