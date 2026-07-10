SUA acceptă propunerea Iranului de a continua negocierile, deși președintele Trump a declarat armistițiul încheiat

Schimbare majoră de strategie la Casa Albă: deși președintele Donald Trump a declarat vineri că armistițiul dintre SUA și Iran s-a încheiat, Washingtonul a făcut un pas neașteptat către diplomație. Statele Unite au acceptat oficial cererea Teheranului de a continua negocierile, într-o tentativă de a opri degradarea totală a securității din regiune.
O nouă spirală a violențelor în Orientul Mijlociu a aruncat în aer acordul de pace temporar dintre Washington și Teheran. Președintele american Donald Trump a folosit platforma Truth Social pentru a anunța oficial vineri că încetarea focului cu Iranul nu mai este valabilă. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă a dezvăluit că regimul iranian a făcut un pas înapoi pe frontul diplomatic, solicitând reluarea urgentă a tratativelor.
„Republica Islamică Iran ne-a cerut să continuăm «discuțiile». Am fost de acord să facem acest lucru, dar Statele Unite le-au declarat, fără echivoc, că încetarea focului S-A ÎNCHEIAT!”, a subliniat Donald Trump în postarea sa.
Criza petrolierelor și represaliile în lanț
Prăbușirea acordului survine după o săptămână extrem de agitată pe rutele maritime strategice. Conform unei analize POLITICO, scânteia noului conflict a fost aprinsă de o serie de sabotaje comise asupra a trei tancuri petroliere aparținând Qatarului și Arabiei Saudite.
Drept răspuns, armata americană a executat raiduri aeriene de amploare asupra unor poziții iraniene. Teheranul nu a întârziat cu replica și a declanșat joi un val de atacuri cu rachete și drone pe teritoriul unor state vecine din regiunea Golfului — Kuweit, Qatar și Bahrain —, susținând că a vizat exclusiv bazele și logistica militară a Statelor Unite dislocate acolo.
Telefonul de la Teheran și ofensiva SUA
Situația de pe front rămâne fluidă și extrem de violentă, forțele americane reluând deja bombardamentele active pe teritoriul iranian. Totuși, presiunea militară pare să fi forțat Teheranul să caute o ieșire politică. Donald Trump a sugerat că oficialii iranieni l-au contactat direct în încercarea disperată de a obține un nou set de condiții și de a pune capăt ostilităților.
Această nouă fază a războiului vine să complice un conflict început în luna februarie a acestui an, care provocase deja unde de șoc pe piețele energetice globale. În iunie, cele două superputeri reușiseră să parafeze un compromis fragil, menit să stabilizeze prețul petrolului și să oprească distrugerile mutue.
În timp ce armatele își dispută supremația aeriană și navală, diplomația de culise încearcă să evite un dezastru total. Surse guvernamentale au confirmat pentru agenția Reuters că o delegație de negociatori din Qatar s-a întâlnit de urgență vineri cu emisarul Teheranului.
Discuțiile de criză au ca scop principal dezescaladarea tensiunilor post-atac și securizarea Coridorului Ormuz, o arteră comercială vitală prin care tranzitează zilnic o parte semnificativă din necesarul global de hidrocarburi.