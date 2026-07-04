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Sport· 1 min citire
Reacția lui Lionel Messi după calificarea dramatică a Argentinei: „Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”
Lionel Messi
Lionel Messi a avut un discurs sincer după calificarea obținută cu mari emoții de Argentina în optimile competiției, după succesul cu 3-2, în prelungiri, în fața naționalei Capului Verde.
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