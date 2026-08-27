UMPMV: România trebuie să fie de neclintit în apărare și lucidă în retorică. Rusia nu trebuie subestimată, dar nici ajutată să transforme frica în armă

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) afirmă că România trebuie să își mențină fermitatea în domeniul apărării și echilibrul în discursul public, în contextul evoluțiilor de securitate de pe flancul estic al NATO și al mesajelor recente transmise între Washington și Moscova.

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