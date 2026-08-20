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Marian Godină și-a dat demisia din Poliție

Marian Godină

Marian Godină

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 15:46
Sursărealitatea.net

Cel mai cunoscut polițist brașovean, Marian Godină, s-a retras din Poliția Română!

Devenit celebru prin postările sale pline de umor prin care povestea întâmplări din timpul serviciului sau îi ataca pe corupții din poliție sau din politică, Marian Godină a publicat, mai apoi, mai multe cărți de succes.

Fostul polițist a luat de foarte multe ori poziție în diverse situații, chiar dacă de fiecare dată a fost și criticat și chiar jignit.

Acum, la 20 de ani de când a devenit polițist, brașoveanul a decis să renunțe la profesia care i-a adus nenumărate satisfacții și să se dedice familiei și scrisului.

Din postarea lui Marian Godină se înțelege că polițistul nu mai simte entuziasmul de la început de carieră, lucru firesc, de altfel, după 20 de ani de activitate. Chiar dacă acum are mult mai mare experiență, Marian Godină a pus toate lucrurile în balanță și joi, 20 august, și-a depus demisia din Poliția Română. Marian Godină spune că simte o senzație incredibilă de fericire și de libertate, dar, în adâncul sufletului, va rămâne mereu polițist.

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