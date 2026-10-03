România își păstrează ratingul S&P, dar rămâne sub perspectiva negativă

S&P Global Ratings a confirmat ratingul României la BBB-/A-3, menținând însă perspectiva negativă. Potrivit agenției, principalele riscuri sunt legate de capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală și de reducerea deficitului extern.
S&P estimează că deficitul bugetar va scădea de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,25% în 2026, apoi la 5,8% în 2027 și 5% în 2028. Agenția avertizează însă că instabilitatea politică și întârzierile în adoptarea unor reforme ar putea afecta această traiectorie.
Economia României este estimată să se contracte cu 0,5% în 2026, înainte de o revenire la o creștere de 2,25% în 2027. Fondurile europene și investițiile publice vor continua să susțină economia, dar necesarul ridicat de finanțare externă reprezintă în continuare un factor de vulnerabilitate.
O eventuală deteriorare a situației fiscale sau externe ar putea determina S&P să retrogradeze ratingul României.