DEER schimbă 15.000 de contoare electrice în Miercurea-Ciuc. Ce trebuie să știe locuitorii
Contoare electrice schimbate
DEER a început înlocuirea a aproximativ 15.000 de contoare electrice în Miercurea-Ciuc. Vezi când se fac lucrările, ce sunt contoarele inteligente și ce obligații au locuitorii.
DEER a început înlocuirea contoarelor electrice din Miercurea-Ciuc, în cadrul unui proiect de modernizare și digitalizare a rețelei de distribuție a energiei electrice. Aproximativ 15.000 de contoare de energie electrică urmează să fie înlocuite în municipiu, lucrările fiind planificate să continue până în anul 2028.
Contoare inteligente în Miercurea-Ciuc
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a demarat în august 2026 lucrările pentru implementarea sistemului de măsurare inteligentă a energiei electrice în Miercurea-Ciuc.
Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de digitalizare a rețelelor electrice din mai multe municipii din Transilvania, printre care Brașov, Sibiu, Târgu Mureș și Alba Iulia. La nivelul întregului program, DEER estimează instalarea a aproximativ 1,1 milioane de contoare inteligente până la sfârșitul anului 2028.
În Miercurea-Ciuc, aproximativ 15.000 de contoare clasice vor fi înlocuite cu contoare inteligente.
Ce avantaje au noile contoare
Noile contoare permit citirea automată și de la distanță a consumului de energie electrică. Potrivit informațiilor comunicate de DEER, noul sistem urmărește eliminarea estimărilor de consum și reducerea erorilor asociate citirii manuale.
Astfel, consumul de energie poate fi transmis automat către operator, iar facturarea poate avea la bază consumul real înregistrat, nu o valoare estimată.
Pentru consumatori, instalarea contoarelor inteligente face parte din procesul de modernizare a sistemului de distribuție și poate facilita gestionarea mai eficientă a datelor privind consumul de energie.
Când vor fi schimbate contoarele din Miercurea-Ciuc
Lucrările au început în august 2026, iar proiectul de înlocuire a contoarelor se desfășoară etapizat.
Înainte de intervenție, la fiecare scară de bloc sau la locul de consum va fi afișat un anunț în care va fi indicată perioada în care echipele programate pentru lucrare vor ajunge în zonă.
Locuitorii sunt astfel sfătuiți să urmărească informările afișate și să țină cont de perioada anunțată pentru înlocuirea contorului.
Locuitorii trebuie să permită accesul pentru schimbarea contorului
Un aspect important pentru consumatorii din Miercurea-Ciuc este accesul reprezentanților operatorului de distribuție la contor.
Potrivit DEER, permiterea accesului la locul de consum pentru înlocuirea contorului reprezintă o obligație prevăzută de legislația în vigoare.
Dacă utilizatorul nu este prezent sau accesul nu este permis, acesta va fi notificat pentru stabilirea unei noi intervenții. Potrivit procedurii comunicate de companie, în cazul în care lucrarea nu poate fi realizată nici după două încercări, poate fi transmis un preaviz prin furnizorul de energie pentru asigurarea accesului.
Ce trebuie să facă locuitorii din Miercurea-Ciuc
Pentru a facilita înlocuirea contorului electric, consumatorii trebuie să:
urmărească anunțurile afișate la bloc sau la locul de consum;
verifice perioada în care sunt programate lucrările;
asigure accesul echipelor la contor;
contacteze operatorul pentru o nouă programare dacă nu pot fi prezenți la data anunțată.
DEER precizează că lucrările sunt realizate printr-un prestator care acționează în numele operatorului de distribuție.
Proiect de digitalizare a rețelei electrice
Înlocuirea contoarelor din Miercurea-Ciuc este inclusă într-un proiect mai amplu de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.
Programul se desfășoară în mai multe municipii din zona Transilvania Sud și urmărește modernizarea infrastructurii de distribuție și trecerea către sisteme de măsurare și transmitere automată a datelor.
Pentru Miercurea-Ciuc, etapa actuală presupune înlocuirea a circa 15.000 de contoare electrice, lucrările urmând să se desfășoare etapizat.
Locuitorii care observă anunțul privind înlocuirea contorului trebuie să țină cont de perioada comunicată și să asigure accesul la locul de consum pentru efectuarea lucrării.
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