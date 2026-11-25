Anca Alexandrescu, atac dur la Ilie Bolojan: „Nu are suflet, nu are empatie. PNL își merită soarta”
Anca Alexandrescu, atac dur la Ilie Bolojan
Jurnalista Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat miercuri, 25 noiembrie, o serie de critici dure la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză de comportament autoritar în interiorul Partidului Național Liberal (PNL). Aceasta a criticat și reacțiile liberalilor care îl susțin, dar și alianța dintre AUR, USR și PNL în contextul moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, dezbătute în Parlament.
Anca Alexandrescu, atac la Ilie Bolojan: „Este un tip exact de pe vremea lui Ceaușescu”
Moderatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a criticat miercuri, 25 noiembrie, modul în care Ilie Bolojan gestionează situația din interiorul Partidului Național Liberal (PNL), în special în ceea ce privește valul de excluderi dispus în cazul celor care nu îi susțin deciziile.
Am spus de foarte multe ori că Ilie Bolojan este un tip exact de pe vremea lui Ceaușescu, un contabil de la CAP, care a luat țara pe persoană fizică, așa cum am spus, iată și PNL-ul l-a luat pe persoană fizică.
Pe mine nu mă uimește domnul Bolojan. Pe mine mă uimesc cei care îl susțin din partid pe domnul Bolojan în această idee. Cu ceea ce face, adică cum, dacă nu ești de acord cu mine, trebuie să te dau afară din partid sau să te dau afară din grupul parlamentar? Eu n-am mai auzit așa ceva, mai ales la Partidul Național Liberal. Nu știu, mă gândeam că poate să se întâmple asta la PSD.
Sigur, se întâmplă la fel și la AUR, că sunt pe același tipic și domnul Simion se comportă fix la fel,
a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.
Jurnalista a făcut referire și la votul de miercuri, 25 noiembrie, din Parlament privind moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, afirmând că acesta ar fi reconfirmat existența unei majorități formate din AUR, USR și PNL.
Astăzi (miercuri, 25 noiembrie - n.r.) s-a consfințit din nou acea majoritate AUR, USR, PNL, care l-a ținut timp de șase luni de zile pe Ilie Bolojan interimar la guvern. Este foarte clar lucrul acesta. La asta am asistat astăzi, când am văzut moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății,
a transmis jurnalista.
Ea a pus sub semnul întrebării asocierea AUR cu USR și PNL, având în vedere poziționările publice ale celor trei formațiuni politice.
„Sunt foarte curioasă de ce AUR-ul s-a asociat cu USR și cu PNL în această moțiune. Mai ales că AUR-ul se dă drept un partid suveranist, iar cei de la USR știți foarte bine ce au făcut împotriva românilor în timpul pandemiei, chiar și cei de la PNL, și câți bani au plătit românii pe vaccinurile acelea care au fost aruncate la gunoi sau distruse.
Ce spune Anca Alexandrescu, despre situația din PNL și cazul Nicoletei Pauliuc
Anca Alexandrescu a criticat și modul în care Ilie Bolojan tratează femeile din PNL, făcând referire la cazul senatoarei Nicoleta Pauliuc, care a fost exclusă din grupul PNL de la Senat.
Jurnalista a amintit că a susținut-o pe Nicoleta Pauliuc în demersurile sale privind protocolul pentru bolnavii de cancer și a criticat decizia referitoare la concediile medicale, în special în cazul persoanelor care suferă de boli cronice sau oncologice.
„N-are nicio legătură cu democrația. Eu n-am mai văzut așa ceva de pe vremea lui Ceaușescu. Ați făcut bine că ați arătat imaginile, pentru că exact asta a fost și senzația mea când le-am văzut. Mai ales că e vorba și de niște femei.
Iar doamna Nicoleta Pauliuc, pe care eu am susținut-o atunci când a fost vorba de acel protocol pentru bolnavii de cancer, vă aduceți aminte, m-am și certat cu Alexandru Rafila, pentru că nu se aproba, a fost o mare luptătoare pentru acea decizie a lui Ilie Bolojan cu neplata primei zile de concediu.
Mai ales pentru cei care au deja o boală cronică și care suferă de cancer să-i pedepsești a doua oară. Adică, ce arată asta? Arată că, de fapt, domnul Bolojan nu are suflet, nu are empatie, nu contează decât domnia sa și persoana domniei sale, la fel cum văd că se comportă și cei din jurul dânsului.
Este o mizerie ce se întâmplă, văd că se răzbună pe femeile din partid. Atâta poate domnul Bolojan, dânsul având în jurul său o gașcă de fete.
Anca Alexandrescu a susținut că liberalii care îl sprijină în prezent pe Ilie Bolojan ar putea ajunge, în cele din urmă, în aceeași situație cu cei care sunt acum îndepărtați din partid.
PNL își merită soarta. Ei sunt cei care l-au prezentat pe Ilie Bolojan ca fiind cel mai mare reformator, cel mai bun lider politic. Nimeni nu putea să se compare cu Ilie Bolojan. Așa că își merită soarta, iar cei care înghit astfel de mizerii, mai devreme sau mai târziu, vor avea cumva aceeași soartă ca și cei care au fost dați afară. Nu am niciun dubiu din punctul ăsta de vedere.
Știți cum e, roata vieții se învârtește. Măcar o dată. Și același lucru se va întâmpla și cu cei care îi păcălesc pe români cu lozinți și se victimizează, făcând de fapt parte din partea aceea a sistemului care ani de zile a ținut România într-o zonă neagră și care a afundat-o de, iată, astăzi ne chinuim cu greu să mai respirăm ca țară,
a arătat Anca Alexandrescu.
Afirmațiile jurnalistei vine în condițiile în care liderii grupului parlamentar PNL de la Senat au decis miercuri, 25 noiembrie, excluderea Nicoletei Pauliuc și a Monicăi Anisie din grupul parlamentar, precum și sancționarea lui Mihai Veștea și a lui Sorin Cîmpeanu.
Anca Alexandrescu, despre moțiunea împotriva ministrului Sănătății: „Ceea ce au făcut cei de la USR, PNL și AUR este circ”
În aceeași intervenție telefonică, jurnalista a comentat moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, susținând că demersul parlamentar al AUR, PNL și USR nu reprezintă o soluție pentru problemele sistemului medical din România. Mai mult, ea a făcut distincția între o moțiune simplă și plecarea obligatorie a unui ministru din funcție:
Moțiunea de cenzură nu înseamnă obligatoriu plecarea unui ministru. Ceea ce au făcut cei de la USR, PNL și AUR este circ, nimic altceva.
Moderatoarea a vorbit apoi despre activitatea lui Alexandru Rogobete la Ministerul Sănătății, afirmând că acesta a reprezentat o surpriză plăcută, din punctul său de vedere, și că măsurile luate de social-democrat în domeniul sănătății sunt în avantajul pacienților.
Alexandru Rogobete, pe care eu l-am criticat, dacă vă aduceți aminte, când Rafila era ministru, el era secretar de stat și era acea poveste cu rezidenții, m-am dus peste ei la minister atunci.
Alexandru Rogobete este unul din miniștrii pe care pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută. Dincolo de faptul că a adus o serie de proiecte europene și a adus foarte mulți bani europeni în spitalele din România, este unul dintre cei mai iubiți miniștri de către zona medicală.
Moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a enumerat câteva dintre măsurile pe care le consideră importante pentru sistemul sanitar românesc, printre acestea numărându-se atragerea fondurilor europene pentru spitale, introducerea unor noi medicamente pe lista celor gratuite și plata progresivă a gărzilor medicilor.
Am văzut că a introdus noi medicamente pe lista gratuităților, în special medicamente pentru bolnavii de cancer. Am văzut că vrea să plătească progresiv gărzile medicilor pentru a-i încuraja pe medici să facă gărzi. Deci numai măsuri bune, care evident vor fi doar în avantajul pacientului,
a afirmat jurnalista.
Anca Alexandrescu anunță o ediție specială: Alexandru Rogobete vine la „Culisele Statului Paralel”
În finalul intervenției sale, Anca Alexandrescu a anunțat prezența ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, miercuri seara, 25 noiembrie, de la ora 20:55.
Potrivit moderatoarei, discuția va aborda subiecte de interes major pentru pacienți și pentru personalul medical, printre care situația medicilor rezidenți, medicamentele, finanțarea spitalelor și plata gărzilor:
Alexandru Rogobete va fi în platoul la Culisele Statului Paralel cu foarte multe informații de impact pentru pacienți, pentru că până la urmă asta ne interesează: cum va arăta sistemul medical românesc care de ani de zile suferă de subfinanțare, de ani de zile suferă de căpușare, pentru că aici este de fapt problema.
Și vom lămuri împreună și problema rezidenților, și problema medicamentelor.
Anca Alexandrescu și-a încheiat intervenția prin a sublinia că disputele politice din Parlament nu aduc beneficii pacienților și nici nu rezolvă problemele cu care se confruntă sistemul sanitar românesc.
Circul de astăzi din Parlament în niciun caz nu este în avantajul pacientului,
a conchis Anca Alexandrescu.
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News