Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Cafeaua: beneficii și riscuri

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 24 iun. 2026, 08:52

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, apreciată pentru efectele sale energizante și beneficiile asupra sănătății. Însă, consumată în exces, poate ascunde și riscuri. Nicole Păcuraru, explică ce spun studiile despre cafea și cum poate fi consumată în mod echilibrat pentru a ne proteja sănătatea.

Cafeaua este pentru mulți începutul zilei. Dar dincolo de aromă și ritual, ea este una dintre cele mai studiate băuturi din lume. Consumată cu moderație, poate avea efecte surprinzător de benefice: crește atenția, îmbunătățește concentrarea și poate chiar influența pozitiv starea de spirit.



Secretul stă în cofeină, o substanță care blochează receptorii de adenozină din creier, responsabili pentru senzația de oboseală. Practic, cafeaua nu îți dă energie direct, ci „oprește” semnalul de somnolență.

Totuși, există și reversul medaliei. În cantități mari, cafeaua poate provoca agitație, anxietate sau dificultăți de somn. Iar dacă este consumată prea târziu în zi, poate afecta calitatea somnului chiar dacă adormi fără probleme.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, 2–3 cești pe zi sunt considerate sigure. Important este să fii atent la cum reacționează propriul corp.
Un truc util este să eviți cafeaua cu câteva ore înainte de culcare. Somnul de calitate valorează mai mult decât orice doză de cofeină.

Cafeaua nu este nici erou, nici inamic. Este doar un instrument, iar modul în care îl folosești face toată diferența. 

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