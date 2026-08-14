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Încă o dronă s-a prăbușit în România. Populația din județele Galați și Tulcea, avertizată prin RO-ALERT să se adăpostească - VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Harghita
Scris deRealitatea de Harghita
Publicat14 aug. 2026, 12:09
Actualizat14 aug. 2026, 12:31
SursăRealitatea.Net

Alertă în județele Galați și Tulcea, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, iar ulterior s-a prăbușit într-o zonă împădurită din localitatea tulceană Luncavița, la aproximativ cinci kilometri de granița cu Ucraina. Populația din zonele vizate a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT să se adăpostească și să urmeze indicațiile autorităților.

UPDATE - Dronă prăbușită în județul Tulcea, la doar 5 kilometri de frontiera cu Ucraina

Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

”Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale.

O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona”, au transmis reprezentanții MApN.

 ȘTIRE INIȚIALĂ:

Populația este sfătuită să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Dacă în apropiere nu există astfel de spații, oamenii sunt îndemnați să rămână în locuințe, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Avertizarea are o durată estimată de 90 de minute, timp în care autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în aer liber și respectarea indicațiilor transmise prin canalele oficiale.

Mesajul RO-Alert a fost emis la scurt timp, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României și a fost observată deasupra localității Rachelu, din județul Tulcea.

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