Crește alarmant numărul apelurilor privind prezența urșilor lângă localitățile din Harghita

Numărul apelurilor la 112 care semnalează prezența urșilor în apropierea zonelor locuite a crescut puternic în județul Harghita în primele șapte luni ale anului 2026. Potrivit datelor prezentate miercuri de șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Harghita, colonelul Dan Iamandi, instituția a înregistrat 359 de sesizări în perioada 1 ianuarie – 31 iulie, față de 160 în aceeași perioadă a anului trecut.
Creșterea reprezintă mai mult decât o dublare a numărului de apeluri și indică intensificarea incidentelor în care urșii au fost observați în proximitatea localităților.
Aproape jumătate dintre sesizări au fost confirmate
Din totalul celor 359 de apeluri, 189 au fost confirmate de echipajele de jandarmi, în timp ce în 170 de cazuri animalul nu a mai fost găsit la locul indicat de apelanți.
În urma intervențiilor, jandarmii au îndepărtat urșii în 119 situații, folosind mijloacele din dotare. Un exemplar a fost relocat, iar 24 de urși au fost extrași în conformitate cu prevederile legale.
Lunile mai și iunie au adus cele mai multe apeluri
Datele statistice arată că cele mai multe sesizări au fost înregistrate în lunile mai și iunie. În mai 2026 au fost raportate 130 de apeluri, comparativ cu doar 32 în aceeași lună a anului trecut. În iunie, numărul apelurilor a ajuns la 133, față de 55 în iunie 2025.
În schimb, luna iulie a adus o ușoară scădere, fiind înregistrate 42 de apeluri, comparativ cu 52 în aceeași perioadă a anului trecut.
Autoritățile au precizat că apeluri privind prezența urșilor au fost primite în fiecare lună a anului, inclusiv în ianuarie și februarie.
Intervenții zi și noapte în tot județul
Șeful IJJ Harghita a declarat că intervențiile au avut loc pe întreg teritoriul județului, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. În anumite situații, jandarmii au fost solicitați să intervină inclusiv în timpul liber.
Potrivit acestuia, numărul mare de deplasări generează și costuri logistice importante, prin consum suplimentar de carburant și uzura autospecialelor folosite în intervenții.
Apel la responsabilitate din partea populației
Reprezentanții IJJ Harghita reamintesc cetățenilor că numărul unic de urgență 112 trebuie utilizat exclusiv în situații reale de urgență. Instituția subliniază că o comunicare rapidă și corectă între populație și forțele de ordine contribuie la gestionarea eficientă a incidentelor provocate de prezența urșilor în apropierea comunităților și la protejarea siguranței publice.