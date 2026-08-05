Crește alarmant numărul apelurilor privind prezența urșilor lângă localitățile din Harghita

Numărul apelurilor la 112 care semnalează prezența urșilor în apropierea zonelor locuite a crescut puternic în județul Harghita în primele șapte luni ale anului 2026. Potrivit datelor prezentate miercuri de șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Harghita, colonelul Dan Iamandi, instituția a înregistrat 359 de sesizări în perioada 1 ianuarie – 31 iulie, față de 160 în aceeași perioadă a anului trecut.

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