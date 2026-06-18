Cristian Chivu continuă la Inter! Formația din Milano i-a prelungit contractul până în 2028

Inter Milano a oficializat prelungirea contractului lui Cristian Chivu, care va continua pe banca tehnică a formației italiene până în vara anului 2028. Clubul nerazzurro a marcat momentul printr-un mesaj amplu, în care a evidențiat legătura specială dintre antrenorul român și gruparea milaneză.
Conducerea lui Inter Milano a anunțat joi că a ajuns la un acord cu Cristian Chivu pentru extinderea contractului până în 2028, o decizie care confirmă încrederea acordată tehnicianului român după rezultatele obținute la cârma echipei.
În comunicatul publicat pe site-ul oficial, clubul italian a subliniat parcursul aparte al lui Chivu, descriindu-l drept o figură profund legată de culorile nerazzurre. Oficialii au amintit că relația dintre fostul internațional român și Inter s-a construit de-a lungul anilor, atât ca jucător, cât și ca antrenor.
Reprezentanții clubului au evidențiat valorile care l-au definit pe Chivu de la revenirea sa pe banca tehnică a echipei: mândria, loialitatea și pasiunea pentru Inter. Potrivit acestora, aceste principii au stat la baza unui sezon de succes și au contribuit la consolidarea unui grup unit și competitiv.
Inter a remarcat și stilul de leadership al tehnicianului român, despre care susține că a preferat întotdeauna să lase jucătorii în centrul atenției, asumându-și un rol discret chiar și în momentele de sărbătoare. Clubul a oferit drept exemple festivitățile de după câștigarea Cupei Italiei și a titlului din Serie A, când Chivu a evitat să fie protagonist și a pus echipa pe primul plan.
Potrivit oficialilor milanezi, respectul de care se bucură în vestiar și relația construită cu jucătorii reprezintă unele dintre cele mai importante motive care au stat la baza deciziei de a-i prelungi contractul.
Prin noua înțelegere, Cristian Chivu va continua să conducă proiectul sportiv al lui Inter până în 2028, într-un moment în care clubul își propune să își mențină statutul de forță în fotbalul italian și european.