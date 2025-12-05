Eurodeputați francezi, reacții dure la strategia de securitate a SUA: document „inadmisibil”, administrația Trump „dușman al Europei”

Eurodeputați francezi, reacții dure la strategia de securitate a SUA

Eurodeputata franceză Valérie Hayer a criticat ferm noua strategie de securitate prezentată de administrația Trump, afirmând într-o postare pe platforma X că „Acest document este inacceptabil şi periculos. Administraţia Trump nu are a se amesteca în politicile noastre interne”, transmite AFP.

Documentul, publicat vineri de Casa Albă, redesenează prioritățile privind „Strategia de securitate naţională”, sugerând o posibilă „dispariție civilizațională” a Europei și accentuând lupta împotriva „migrațiilor în masă”.

Valérie Hayer a continuat atacul afirmând că „Această administraţie Trump este un inamic al Europei. Trebuie să încetăm să se comportăm prieteneşte cu ea”, reiterând poziția dură a grupului Renew Europe.

La rândul ei, eurodeputata Nathalie Loiseau a reacționat tot pentru AFP, subliniind: „Noi nu le spunem altor popoare cum ar trebui să trăiască şi nu acceptăm să ni se dea lecţii”.

Ea a adăugat că „Nu există alt răspuns posibil decât de a crea condiţiile unei veritabile autonomii strategice şi de a construi o Europă puternică, care nu lasă pe nimeni să-i dicteze alegerile de societate”.

În schimb, Comisia Europeană a evitat orice poziție oficială. Întrebată despre documentul american, purtătoarea de cuvânt a executivului european a explicat că instituția nu a avut încă timp să îl analizeze, declarând: „Nu am avut încă timp să îl examinăm şi să îl evaluăm, aşadar nu suntem încă în măsură să comentăm nimic pe acest subiect”.