Groenlanda, obsesia strategică a lui Trump. De ce spune că SUA ar putea sacrifica NATO
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat că Washingtonul s-ar putea confrunta cu o alegere dificilă între controlul asupra Groenlandei și menținerea alianței NATO.
Într-un interviu acordat publicației New York Times, liderul de la Casa Albă a declarat că nu se simte constrâns de dreptul internațional și că singura limită în luarea deciziilor sale este propria conștiință.
Trump a vorbit și despre Venezuela, spunând că așteaptă cu interes o întâlnire cu lidera opoziției din această țară și că ar fi „o mare onoare” să îi înmâneze Premiul Nobel pentru Pace, primit recent de aceasta.
Întrebat dacă pentru el este mai importantă achiziționarea Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei , sau păstrarea alianței NATO, veche de 76 de ani, Trump nu a oferit un răspuns direct. Totuși, el a recunoscut că administrația sa ar putea ajunge în situația de a alege între cele două opțiuni.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News