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Încă un urs a fost împușcat în Brașov
FOTO: Arhivă
Un urs semnalat în repetate rânduri în cartierul Valea Cetății din Brașov a fost împușcat joi seara de echipa de intervenție a municipalității, după mai multe apeluri la 112.
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