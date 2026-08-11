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Lionel Messi, la un pas să spună adio fotbalului? Decizia luată după decesul tatălui său

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 aug. 2026, 18:22

Lionel Messi trece printr-unul dintre cele mai dificile momente din viața sa după moartea tatălui său, Jorge Messi. Starul argentinian și-a pus cariera pe pauză și nu are, în acest moment, o dată stabilită pentru revenirea pe teren.

Jorge Messi a murit la vârsta de 68 de ani, după o perioadă îndelungată în care s-a confruntat cu probleme de sănătate. El a fost nu doar tatăl lui Lionel, ci și omul care i-a fost alături pe tot parcursul carierei și i-a fost reprezentant.

Lionel Messi a revenit în Argentina pentru a participa la funeraliile tatălui său. Pierderea l-a afectat profund, iar în această perioadă a decis să se îndepărteze temporar de fotbal.

Messi nu a anunțat când va reveni la Inter Miami. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, pauza este pe perioadă nedeterminată, ceea ce lasă deschisă inclusiv întrebarea privind viitorul său sportiv.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială că argentinianul intenționează să se retragă definitiv. Totuși, incertitudinea este una importantă, mai ales după un moment personal atât de greu.

Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său încă din copilărie și a fost una dintre cele mai apropiate persoane din viața fotbalistului. Moartea sa a generat mesaje de susținere din partea mai multor cluburi și organizații importante din fotbal.

În prezent, prioritatea lui Lionel Messi este familia. Revenirea pe teren va depinde de momentul în care va simți că este pregătit să joace din nou.

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