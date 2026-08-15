Nivelul Rinului, la un nou minim record. Probleme pentru transporturile europene

Publicat 15 aug. 2026, 16:19 Actualizat 15 aug. 2026, 16:20 Sursă Realitatea.Net

Nivelul apei pe Rin a coborât la un nou minim record, pe fondul valului de căldură prelungit din Europa, afectând una dintre cele mai importante rute de transport de mărfuri de pe continent, potrivit Reuters. La Kaub, în apropiere de Koblenz, nivelul indicat de stația de măsurare a ajuns vineri seară la doar 6 centimetri.

Distribuie articolul