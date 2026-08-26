Advertising
Social· 2 min citire
Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea. Locuitorii din nordul județului, avertizați în miezul nopții despre posibilitatea căderii unor drone
O nouă alertă RO-Alert în Tulcea
Publicat26 aug. 2026, 23:43
Actualizat26 aug. 2026, 23:50
Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost alertați miercuri seară, 26 august, prin sistemul RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a altor obiecte din spațiul aerian. Mesajul a fost transmis la ora 23:05 și a recomandat populației să se adăpostească.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 06:56Medicii veterinari se alătură valului de proteste. Cer modificarea legii salarizării și o grilă proprie de venituri
- 06:45Cod galben de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din România. Averse torențiale, vijelii și grindină până la ora 23:00
- 06:35UE activează Copernicus pentru Nepal după inundațiile devastatoare. Cel puțin 95 de morți și sute de turiști dispăruți
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News