Operațiunea Jupiter 6 continuă în România. Sute de percheziții în București și în țară
Operațiunea Jupiter 6
Operațiunea Jupiter 6 continuă în București și în țară. Procurorii investighează evaziune fiscală, contrabandă și corupție. Prejudicii de milioane de lei.
Procurorii și polițiștii desfășoară o amplă acțiune la nivel național în cadrul Operațiunii Jupiter 6, care vizează destructurarea unor rețele infracționale și documentarea mai multor tipuri de infracțiuni. Anchetele se desfășoară în București și în mai multe județe, iar prejudiciile identificate până în prezent se ridică la zeci de milioane de lei. Printre faptele investigate se numără evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, înșelăciunea și infracțiunile de corupție.
Operațiunea Jupiter 6. Sute de percheziții în București și în mai multe județe
Acțiunile sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române.
În cadrul celei de-a doua zile a operațiunii, autoritățile au desfășurat 67 de acțiuni operative, fiind puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară în București și în mai multe județe ale țării.
În paralel, anchetatorii au pus în aplicare mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele cercetate.
Operațiunea reunește mai multe dosare penale și urmărește identificarea persoanelor implicate, strângerea probelor și destructurarea mecanismelor prin care ar fi fost desfășurate activitățile ilegale.
Evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani. Ce infracțiuni sunt investigate
Dosarele instrumentate în cadrul Operațiunii Jupiter 6 vizează o gamă largă de infracțiuni economice și judiciare.
Printre acestea se numără:
evaziunea fiscală și spălarea banilor;
contrabanda și contrafacerea;
delapidarea și înșelăciunea;
furtul calificat și tâlhăria;
cămătăria și șantajul;
falsul și uzul de fals;
abuzul în serviciu și faptele de corupție;
nerespectarea regimului armelor și munițiilor;
traficul de substanțe toxice;
braconajul și furtul de arbori;
infracțiunile la regimul deșeurilor;
tulburarea ordinii și liniștii publice.
Anchetatorii urmăresc să stabilească modul în care au fost comise faptele, cine sunt persoanele implicate și care este valoarea exactă a prejudiciilor produse.
Prejudicii de aproape 47 de milioane de lei și sute de mii de dolari
Potrivit datelor comunicate de Parchetul General pentru acțiunile desfășurate în cea de-a doua zi a operațiunii, prejudiciile cuantificate în dosarele investigate depășesc 46,9 milioane de lei.
La această sumă se adaugă aproximativ 289.417 dolari, iar anchetatorii precizează că valoarea pagubelor ar putea crește pe măsură ce investigațiile avansează.
Autoritățile urmăresc identificarea bunurilor și valorilor obținute prin activitățile infracționale, precum și indisponibilizarea acestora, acolo unde există temei legal.
Prin instituirea unor măsuri asigurătorii, procurorii urmăresc recuperarea prejudiciilor și repararea pagubelor produse.
Polițiștii și procurorii urmăresc destructurarea mecanismelor infracționale
Operațiunea Jupiter 6 face parte dintr-un amplu demers de combatere a criminalității la nivel național.
Investigațiile vizează atât infracțiunile economice, care afectează bugetul public și circuitul comercial, cât și faptele care pun în pericol siguranța cetățenilor, patrimoniul și mediul.
Prin acțiunile desfășurate, autoritățile urmăresc documentarea activităților ilegale, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea sumelor obținute prin infracțiuni.
Procurorii și polițiștii continuă cercetările în dosarele vizate, urmând ca, în funcție de probele administrate, să fie dispuse măsurile legale care se impun.
Autoritățile reamintesc că efectuarea perchezițiilor și aducerea unor persoane la audieri nu reprezintă stabilirea vinovăției. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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